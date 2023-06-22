На Мамаевом кургане в Волгограде зажгли 2,5 тысячи свечей в канун Дня памяти и скорби

Общество 22.06.2023 07:56
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22.06.2023 07:56
Свыше 2,5 тысячи человек в ночь с 21 на 22 июня приняли участие в традиционной патриотической акции «Завтра была война», посвящённой Дню памяти и скорби – очередной годовщине начала Великой Отечественной войны. Память павших в борьбе с фашизмом почтили губернатор Андрей Бочаров, руководители силовых и надзорных ведомств, органов власти, депутатского корпуса, духовенство, личный состав ГУ МВД по Волгоградской области, курсанты Волгоградской академии МВД, делегаты молодёжного фестиваля #ТриЧетыре, представители других регионов и стран, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.
Участники с зажжёнными свечами прошли от подножия Мамаева Кургана к монументу «Родина-мать – зовёт!», возложили цветы и венки к Вечному огню в пантеоне Славы. Акция сопровождалась тематическими музыкальными композициями в исполнении солистов Царицынской оперы, Волгоградской филармонии, вокального ансамбля ГУ МВД России по Волгоградской области, видеоинсталляциями на специально установленном экране. Скульптуру Родины-матери осветили в красный цвет.
м Впервые акция, проводимая по инициативе волгоградских полицейских, состоялась в 2012 году. На следующий год в мероприятии уже приняли участие представители всех силовых структур региона. Памятные акции прошли накануне вечером и во всех муниципалитетах региона.
Фото администрации Волгоградской области
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