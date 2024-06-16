Волгоградская экс-журналистка борется за титул королевы неба

Уроженка Камышина Волгоградской области 37-летняя Дарья Ильина стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс» по направлению «Королевы неба». В своей видеопрезентации девушка рассказала, зачем из журналиста переквалифицировалась в бортпроводники.

— Меня зовут Дарья. И по образованию я журналист. Но 13 лет назад небо позвало меня, и я не смогла ему отказать! Моя жизнь в облаках, как детский калейдоскоп, искрится всеми цветами радуги и бьет ключом лишь тогда, когда я закрываю дверь и говорю: «Уважаемые дамы и господа! Желаем Вам приятного полета!», — уточняет стюардесса.

Напомним, что конкурс для стюардесс, тех, кто был и мечтает стать, берет свое начало с 2014 года. В прошлом году лавры победительницы достались Анне Титовец из Беларуси.

Видео и фото: «Топ стюардесс» / vk.com