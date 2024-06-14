Обновленный гидроузел №6 ВДСК под Волгоградом приняли в эксплуатацию

В Светлоярском районе Волгоградской области завершилась реконструкция гидроузла №6 Волго-Донского судоходного канала, которая проводилась с 2021 года в межнавигационный период, передает V102.RU.

По информации ФБУ «Администрация «Волго-Дон», качество работ оценила приемочная комиссия во главе с представителями федерального учреждения.

- В ходе работ заменены рабочие двустворчатые ворота шлюза, выполнена реконструкция опорных частей подъемно-опускных ворот и насосного оборудования для осушения камер шлюзов, - сообщили в учреждении.

Реконструкция ВДСК ведется в несколько этапов в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

В 2020 году сообщалось, что Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию по реконструкции механического оборудования камер шлюзов гидроузла № 6 в Кировском сельском поселении, Ильевского гидроузла № 13 у поселков Пятиморск и Ильевка в Ильевском сельском поселении и Николаевского гидроузла, расположенного возле станицы Николаевская в Ростовской области.

Напомним, что шлюзы №№1-13 ВДСК находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы - в Ростовской области.

Фото: ФБУ «Администрация «Волго-Дон»