Волжская ГЭС снизила сброс воды до 5,5 тыс. кубометров в секунду





С 13 июня установлен новый режим работы гидроузла Волжской ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102», среднесуточный расход воды уменьшен с 6000 м³/с в секунду до 5500±200 м³/с. Такой уровень сброса продлится до 11 июня.

- Режимы расхода воды установлены с учетом складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне, предложений членов Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на заседании 11 июня 2024 года, — рассказали журналистам в РусГидро.

Отметим, ранее сброс с Волжской ГЭС корректировался две недели назад. Тогда расход воды в течение десяти дней постепенно снижался с 16000 м³/с кубометров в секунду до 6000 м³/с.