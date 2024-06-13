Общество

ЦГМС: волгогоградцев ждут ливни с грозами при +38º

Общество 13.06.2024 06:35
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13.06.2024 06:35


В Волгоградской области синоптики предсказывают ухудшение погодных условий. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, сегодня, 13 июня, пройдут сильные дожди с грозами при температуре в +38 градусов в отдельных областях. 

— В четверг вероятны кратковременные осадки, но в отдельных районах сильные дожди и ливни с грозами. Ветер юго-восточного направления при грозах с порывами до 15-20 м/с. Ночью по региону +17...+22º, днем +23...+38º, местами до +33º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В пятницу, 14 июня, в ночные и утренние часы  пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, ливни и грозы. Днем местами небольшие осадки. Ветер западный при грозах с порывами до 15-20 м/с. Ночью +16...+21º, днем +23..+28º, местами до +33º.

В Волгограде сегодня и завтра установится облачная с прояснениями погода. 

— 13 июня пройдет небольшой дождь с грозой и ветром южного направления с порывами при грозе 15-20 м/с. Ночью по городу +20…+22º, днем +28...+30º, — уточнили волгоградские синоптики. — 14 июня в областной столице возможен небольшой дождь с грозой. Ветер ночью западный со скоростью 8-13 м/с, при грозе порывы усилятся до 15-20 м/с. Ночью +19…+21º, после обеда +28...+30º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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