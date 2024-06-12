



В Советском районе Волгограда городские службы демонтировали новое, оцинкованное дорожное ограждение, установленное на перекрёстке ул. Электролесовской и ул. Краснопресненской. Как сообщает ИА «Высота 102», металлические конструкции были смонтированы за бюджетный счёт одновременно с реконструкцией пешеходного перехода.

Установка ограждений общей протяжённостью порядка 100 метров производилась по обеим сторонам проезжей части в конце 2019 — начале 2020 года. Однако, как выяснилось, век их оказался недолгим. Всего через четыре года необходимость в этих конструкциях неожиданно отпала.

- Дорожное ограждение и другие элементы инфраструктуры устанавливаются в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, которая, в свою очередь, разрабатывается с учетом актуальных требований законодательства и нормативов. По информации департамента городского хозяйства, барьерное ограждение на ул. Электролесовской было установлено ранее в соответствии с действующими на тот момент требованиями безопасности. В настоящее время с учетом действующих нормативов наличие ограждения на данном участке улично-дорожной сети не требуется, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

На текущий момент отправленные «на пенсию» оцинкованные пролёты находятся на ответственном хранении МУП «ДСЭР Советского района Волгограда». Однако власти успокаивают — всё так или иначе, но пойдёт в дело. Демонтированные конструкции пустят на запчасти.

- В случае необходимости, например, при утрате элементов ограждения в результате ДТП, ограждения будут использоваться для восстановительных работ на существующих объектах, — подчеркнули в мэрии.

Отметим, о причинах изменения схемы движения, а также о том, какие нормативы сначала заставили закупить и установить на ул. Электролесовской дорожное ограждение, а затем через пару лет демонтировать, в комментарии властей на редакционный запрос не сообщается.