



8 июня в Волжском на перекрёстке ул. Дружбы и ул. Оломоуцкая лишь чудом не произошло ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель автомобиля «ВАЗ-2104» решил добавить острых ощущений в свою жизнь и устроил дрифт посреди проезжей части. Кульбиты легкомысленного волжанина запечатлела одна из камер уличной сети видеонаблюдения.

Судя по опубликованным кадрам, водитель сделал два круга по дороге. Слегка размявшись, автомобиль цивилизованно развернулся, после чего вернулся на перекрёсток, где ушёл в серию едва контролируемых заносов.

Фото и видео: POWERNET