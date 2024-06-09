Золотой метр: в России на четверть подорожала стоимость квартир в новостройках





Как на дрожжах продолжает расти стоимость квадратного метра жилплощади в типовой новостройке. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», 23% россиян мечтают о новой квартире, однако 38% граждан вынуждены отложить покупку из-за колоссальной стоимости жилья.

- По данным Росстата, если в первом квартале 2023 года средняя цена «квадрата» типовой квартиры в целом по России составляла 115,6 тысячи рублей, то ровно через год она выросла на 24,5% до 143,9 тысячи рублей, - рассказывают журналисты.

Важно отметить, что в статистике речь идёт не об элитной недвижимости лакшери-класса, а об обычных квартирах в типовых многоэтажках.

Напомним, несмотря на строительный бум, Волгоград находится в пятёрке лидеров по росту стоимости квартир. Как сообщало ИА «Высота 102», в 2018–2020 годы средняя цена квадратного метра в новостройке составляла 46,6 тыс. рублей, а сегодня она взлетела до 121,1 тыс. рублей.