Общество

Золотой метр: в России на четверть подорожала стоимость квартир в новостройках

Общество 09.06.2024 18:04
0
09.06.2024 18:04


Как на дрожжах продолжает расти стоимость квадратного метра жилплощади в типовой новостройке. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», 23% россиян мечтают о новой квартире, однако 38% граждан вынуждены отложить покупку из-за колоссальной стоимости жилья.

- По данным Росстата, если в первом квартале 2023 года средняя цена «квадрата» типовой квартиры в целом по России составляла 115,6 тысячи рублей, то ровно через год она выросла на 24,5% до 143,9 тысячи рублей, - рассказывают журналисты.

Важно отметить, что в статистике речь идёт не об элитной недвижимости лакшери-класса, а об обычных квартирах в типовых многоэтажках.

Напомним, несмотря на строительный бум, Волгоград находится в пятёрке лидеров по росту стоимости квартир. Как сообщало ИА «Высота 102», в 2018–2020 годы средняя цена квадратного метра в новостройке составляла 46,6 тыс. рублей, а сегодня она взлетела до 121,1 тыс. рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.06.2024 21:29
Общество 09.06.2024 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 19:08
Общество 09.06.2024 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 18:43
Общество 09.06.2024 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 17:19
Общество 09.06.2024 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 16:25
Общество 09.06.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 15:40
Общество 09.06.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 14:08
Общество 09.06.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 13:24
Общество 09.06.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 12:33
Общество 09.06.2024 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 12:06
Общество 09.06.2024 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 10:39
Общество 09.06.2024 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 10:03
Общество 09.06.2024 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 09:59
Общество 09.06.2024 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 08:00
Общество 09.06.2024 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2024 22:18
Общество 08.06.2024 22:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
В Волгограде на Тулака скотчем отремонтировали ограждение автомобильного мостаСмотреть фотографии
20:43
В Волжском водитель «Жигулей» устроил дрифт на оживлённом перекрёсткеСмотреть фотографии
20:11
Волгоградец под покровом ночи порезал колеса трех автомобилей: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:08
Выстоял в страшных боях, но не выдержал большой стройки: как жил исчезнувший с лица земли поселок РынокСмотреть фотографии
18:43
В Волгоградской области опубликован ТОП редких имён новорожденныхСмотреть фотографии
18:04
Золотой метр: в России на четверть подорожала стоимость квартир в новостройкахСмотреть фотографии
17:19
«Светлые волосы и голубые глаза»: подозрительный мужчина со сладостями напугал жителей УрюпинскаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:15
Бастрыкин потребовал проверить условия проживания многодетной семьиСмотреть фотографии
16:55
Под Волгоградом вернули в интернат четырёх убежавших девочек-подростковСмотреть фотографии
16:25
Под Волгоградом село Горноводяное десять дней выживает без водоснабженияСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде на благоустройство территории онкодиспансера потратят 46 млн рублейСмотреть фотографии
14:43
Волгоградский «Ротор» проведет подготовку к матчу с «Новосибирском» на выездеСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде новая рабочая неделя начнётся с 6-балльной магнитной буриСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде ищут родных потерявшей дорогу домой 90-летней бабушкиСмотреть фотографии
13:14
Закупились водой и продуктами: в Дубовке заметили сбежавших из детдома подростковСмотреть фотографии
12:33
Не прошло и 18 лет: в России пообещали синхронизировать школьную программу с заданиями ЕГЭСмотреть фотографии
12:06
Временную схему движения введут на трассе через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
11:35
В Волжском разыскивают водителя, сбившего школьника на ул. ХарламоваСмотреть фотографии
11:11
Пропавшего велосипедиста нашли повешенным на дереве под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:08
В ГАИ назвали виновника жесткого ДТП на перекрестке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:39
Волгоградка рассказала, как в 15 лет заработала первые 100 тысячСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцам посоветовали каждый час уходить на отдых из-за жарыСмотреть фотографии
09:59
«Это нужно просто пережить»: энтомолог рассказала, почему в Волгограде нельзя вытравить всю мошкуСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде отремонтируют разрушающееся общежитие чулочно-трикотажной фабрикиСмотреть фотографии
23:37
Бастрыкин поручил СУ СК расследовать массовое ДТП с дагестанским автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:18
Волгоградцы сообщают о массовом сбое в работе TelegramСмотреть фотографии
22:04
Легенда волгоградского футбола уйдет с поста главного тренера «Краснодара-2»Смотреть фотографии
21:56
Новая неделя испытает волгоградцев жарой до +37º и магнитной бурейСмотреть фотографии
21:28
Денис Бояринцев: Приложим все усилия для выхода «Ротора» в Первую лигуСмотреть фотографии
20:50
В Волжском Mercedes опрокинул легковушку на крышу в ДТП на перекрестке: видеоСмотреть фотографии
 