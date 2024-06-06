6 июня утро в Камышине началось с непогоды. Как сообщает ИА «Высота 102», спешащих на работу горожан застал врасплох первый в этом летнем сезоне ливень. Осадки сопровождались порывами ураганного ветра. Видеокадрами разгула стихии жители делятся в социальных сетях.







По информации очевидцев, ветер был такой силы, что с легкостью ломал массивные ветви многолетних деревьев. Кроме того, камышане сообщают о том, что в некоторых домах и сооружениях ураганом были повреждены окна.

Напомним, 5 июня синоптики ввели на территории Волгоградской области оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Сегодня в Волгограде специалисты прогнозируют экстремально жаркую погоду — воздух прогреется до 41°C.

Фото и видео Жесть. Камышин / t.me