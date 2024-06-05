Когда это кончится? Пекло до +41º испытает жителей Волгограда и области

Синоптики предупреждают об экстремальном повышении температуры в предстоящие сутки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, завтра, 6 июня в Волгоградской области дневная температура составит местами +41 градус.

— В четверг в отдельных районах области вероятны небольшие дожди с грозами и юго-западным ветром со скоростью 8-13 м/с. При грозах порывы составят 15-20 м/с. Ночью за окном +17...+22º, в дневные часы +32...+37º, местами сильная жара +40...+41º, которая оценивается как опасное метеорологическое явление, — рассказали прогнозисты.

В Волгограде завтра установится переменная облачность без существенных осадков.

— Ветер юго-западного направления 8-13 м/с. В ночные часы +20…+22º, днем воздух в областном центре раскалится до +36...+38º, — добавили в областном гидрометцентре.

На спад дневные температуры пойдут ближе к выходным. 7 и 8 июня по региону днем +23...+28º и +26...+31º соответственно. В городе-герое в пятницу и субботу дневные температурные значения не превысят +31 градуса.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»