Общество

Когда это кончится? Пекло до +41º испытает жителей Волгограда и области

Общество 05.06.2024 21:33
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05.06.2024 21:33


Синоптики предупреждают об экстремальном повышении температуры в предстоящие сутки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, завтра, 6 июня в Волгоградской области дневная температура составит местами +41 градус. 

— В четверг в отдельных районах области вероятны небольшие дожди с грозами и юго-западным ветром со скоростью 8-13 м/с. При грозах порывы составят 15-20 м/с. Ночью за окном +17...+22º, в дневные часы +32...+37º, местами сильная жара +40...+41º, которая оценивается как опасное метеорологическое явление, — рассказали прогнозисты. 

В Волгограде завтра установится переменная облачность без существенных осадков. 

— Ветер юго-западного направления 8-13 м/с. В ночные часы +20…+22º, днем воздух в областном центре раскалится до +36...+38º, — добавили в областном гидрометцентре. 

На спад дневные температуры пойдут ближе к выходным. 7 и 8 июня по региону днем +23...+28º и +26...+31º соответственно. В городе-герое в пятницу и субботу дневные температурные значения не превысят +31 градуса. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»     

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