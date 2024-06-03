В Волгограде волонтеры учат детей любимым дворовым играм

«Смотрите, чё делается!»: полчище саранчи марширует к домам под Волгоградом03.06.2024 16:49
Александр Маячкин возглавил погрануправление ФСБ в Волгоградской области03.06.2024 15:21
Волгоградская область сохранила 49-е место в рейтинге благосостояния семей03.06.2024 13:52
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Волгоградским рыбакам пообещали шесть «суперклевых» дней в июне03.06.2024 13:10
Гремячинский ГОК посетили специалисты из Китая03.06.2024 12:42 Реклама
Гремячинский горно-обогатительный комбинат, мощности которого в Котельниковском районе Волгоградской области развивает ЕвроХим-ВолгаКалий, посетили представители компаний-производителей горно-шахтного и обогатительного оборудования компании Lihausen и института инженерных технологий Chonfar из Китая. Главной целью...