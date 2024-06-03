В Волгограде волонтеры учат детей любимым дворовым играм





В преддверии Международного дня защиты детей волонтеры волгоградского алюминиевого завода устроили для юных жителей Тракторозаводского района фестиваль под названием «Игры нашего двора».

На несколько часов дети погрузились в атмосферу праздника на разнообразных игровых и развлекательных площадках, познакомились с теми играми, в которые играли их мамы и папы, бабушки и дедушки, когда были маленькими. Ребята учились надувать самый большой мыльный пузырь, играли в надувные мячи и рисовали «лето» на асфальте. Наибольший интерес вызвала гигантская скакалка.





– Я уже закончила второй класс и собираюсь на каникулы в деревню. Больше всего люблю кататься на велосипеде и рисовать, – рассказала маленькая художница Станислава. – А еще на празднике мне очень понравились мыльные пузыри, потому что они разноцветные и яркие.





Праздник прошел весело и зажигательно. Глядя на счастливые лица присутствующих, было очевидно, что молодым волонтерам это приносит радость не меньше, чем детям.

– В волонтерстве я недавно, но мне это безумно интересно, – поделилась заводчанка Лидия Кобышева. – Очень нравится участвовать в экологических волонтерских акциях, таких как «День реки», «Зеленая волна». Люблю мероприятия, которые мы проводим для детей, такие, как сегодня. Это классно, интересно и приятно. Сразу чувствуешь, что несешь добро в этот мир.



