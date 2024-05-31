



В Ворошиловском районе Волгограда разгорается скандал, связанный с ограничением парковки автомобилей у ресторана Rimini. Как сообщает ИА «Высота 102», к объекту общепита в самом центре региональной столицы прилегает проезжая часть ул. Калинина. За счёт городского бюджета здесь был оборудован парковочный карман, однако, по сообщению очевидцев, владельцы заведения запрещают волгоградцам оставлять здесь свои автомобили.

- Парковка только для гостей заведения, — заявляют горожанам нанятые предпринимателями секьюрити.

Помимо сторожей, доступ автомобилей ограничен и с помощью расставленных по периметру специальных дорожных конусов.

Волгоградцы, отчаявшиеся найти в рабочий полдень свободное парковочное место, решили выяснить у местных властей, насколько законны такого рода ограничения, и, как оказалось, ресторан действительно не имеет права распоряжаться парковочными местами.

- По вашему обращению о запрете парковки у ресторана Rimini по адресу ул. им. Калинина, 6Б сообщаем, что документов, запрещающих парковать автомобили гражданам, не являющимся посетителями учреждения, нет, — говорится в официальном ответе администрации Ворошиловского района, с которым удалось ознакомиться редакции.

Отметим, сеть ресторанов Rimini включает в себя сразу несколько объектов на территории Волгограда. Ещё одна точка общепита располагается на ул. Гагарина. Здесь также бизнесмены практикуют свои порядки, запрещая парковку автомобилей рядовых волгоградцев.

Фото: Яндекс Карты