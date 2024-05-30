Директор ЦПКиО рискнул самыми смелыми и легкими сотрудниками парка





Сегодня, 30 мая, в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде начал работать для посетителей экстремальный аттракцион «Большой маятник». Как сообщает V102.RU, перед открытием его протестировали сотрудники парка во главе с директором Андреем Еркиным.







– У нас появилась новая традиция – теперь перед каждым официальным открытием экстремальных объектов команда парка будет лично их тестировать на безопасность и комфорт, – заявил Андрей Еркин.

Перед сеансом каждый сотрудник прошел взвешивание, измерение роста, ознакомился с правилами и прослушал инструктаж по технике безопасности. Согласно правилам, прокатиться на аттракционе могут желающие от 14 лет, с ростом не менее 140 см и весом до 90 кг. Любителям экстрима обойдется такой полет в 500 рублей.

Напомним, стать самым первым посетителям «Большого маятника» стал конструктор из компании-изготовителя аттракциона из Китая, который лично принимал участие в постройке сооружения. Перед официальным открытием аттракцион прошел все необходимые тесты и получил лицензию, подтверждающую безопасность объекта.

В настоящее время в ЦПКиО возводят экстремальные аттракционы «Мельница» и «Седьмое небо».



Видео: пресс-служба парка ЦПКиО