



В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде первым посетителем экстремального аттракциона «Большой маятник» стал конструктор компании-производителя из Китая. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, в настоящее время все тестирования и проверки завершены – идет получение необходимой документации.

Первым протестировать аттракцион решился конструктор компании-изготовителя из Китая. Вращающаяся платформа подняла создателя аттракциона на высоту семиэтажного дома.





– Фиксация посетителей обеспечена за счет четырехточечного ремня, дуги безопасности и дополнительной защелки, – заявили в парке. – Отстегнуть крепление самостоятельно невозможно – вся система безопасности контролируется автоматически с пульта управления. В Китае насчитывается до 50 таких экстремальных аттракционов.

Напомним, на территории парка также возводятся экстремальные аттракционы «Мельница» и «Седьмое небо». На всех трех объектах волгоградцы смогут прокатиться уже в текущем сезоне.



Фото и видео: пресс-служба ЦПКиО