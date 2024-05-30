«Ждать трагедии, как в Петербурге?»: в Волгограде снова будут судить коммерсанта после ДТП с маршруткой №4

Прокуратура обжалует решение Центрального районного суда Волгограда в отношении 37-летнего директора ООО «Альянс-Газ» Ивана Кравченко, который принял на работу и выпустил на линию водителя, не имеющего водительских прав, а также страдающего хроническим заболеванием. В результате припадка, случившегося у мужчины в дороге, в ноябре 2023 года он не справился с управлением и столкнулся с впереди стоящими автомобилями и дорожным знаком. Медицинская помощь тогда потребовалась самому водителю, пострадавшей 8-летней пассажирке маршрутки, а также еще двум пассажирам 62-х и 59-ти лет.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Тракторозаводского районного суда Волгограда, 7 мая 2024 года директору коммерческой организации, осуществляющей перевозки по маршруту №4, в качестве наказания назначили штраф в размере 150 тысяч рублей. Никакой иной ответственности за прием на работу в качестве водителя человека без прав, руководитель организации не понес.

По данным информагентства, решение Тракторозаводского районного суда, не удовлетворило прокуратуру – надзорное ведомство требует более суровых мер в отношении коммерсанта.

– Приговор Тракторозаводского районного суда обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд по инициативе стороны государственного обвинения, посчитавшего приговор суда первой инстанции чрезмерно мягким, – сообщила в ответ на запрос ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

В качестве более сурового наказания директору компании могут назначить обязательные работы продолжительностью 280 часов. Лишения свободы в данной ситуации, по сведениям прокуратуры, не предусмотрено, поскольку, во-первых, ДТП обошлось без человеческих жертв, а во-вторых, преступление по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) было совершено коммерсантом впервые.





Отметим, что вынесенный судом первой инстанции приговор не удовлетворил и потерпевших. Один из водителей, чей автомобиль оказался на пути у неуправляемой маршрутки, удивляется мягкости наказания, учитывая в какой опасности из-за безответственности руководителя фирмы оказались обычные люди.

– Недоумение вызывает не только само решение суда, но скорые сроки, в какие оно было принято. Ведь постановление приговора состоялось в одно заседание, – говорит Алексей. – И это по делу с пострадавшими и широким общественным резонансом?! Свидетелей не вызывали. А пострадавшие сами-то согласны были с таким "особым порядком рассмотрения"?

Собеседник информагентства подчеркивает тот факт, что на суд не пригласили ни его, ни других потерпевших. Мягкий приговор. опасается он, может в будущем привести к тяжелым последствиям.

– Я считаю, что мои права были нарушены. Как пострадавший я имел полное право заявить в этом судебном заседании о своих претензиях, и суд обязан был их рассмотреть! Скорее всего, суд и следствие не учли все обстоятельства произошедшего. Например, не известно, было ли рассмотрено то, что фирма использовала заведомо ничтожные документы – например, недействительное право управления транспортным средством и так далее. А это уже другое наказание, а не мизерный штраф! Нам теперь ждать от «Альянс-Газ» событий, как в Петербурге, с множеством погибших?! Хотелось бы пообщаться с судьей, который вынес такое быстрое решение.

Фото: читатели ИА «Высота 102»