



В Красноармейском районе Волгограда произошел пожар в здании общежития по улице Саушинская, 30. Как сообщили V102.RU местные жители, возгорание произошло на первом этаже в комнате технической зоны и рекреации. Видеозаписью с кадрами тушения пожара волгоградцы поделились с редакцией информагентства.

Перепуганные жители спешно начали выходить из здания, опасаясь, что огонь начнет захватывать второй этаж, где находятся жилые помещения.







- Приблизительно в 11 вечера, когда почти все в доме улеглись, мы услышали о пожаре и начале спешно собирать детей для эвакуации, – вспоминает житель дома Григорий. – Пожарные быстро прибыли на место и потушили здание. Все закончилось более-менее счастливо.

Интересно, что в пресс-службе регионального главка МЧС не смогли подтвердить информацию жильцов общежития о пожаре. В ведомстве уверяют, что возгорание произошло рядом с жилым зданием. Причем площадь пожара в МЧС называют такую, которую вряд ли не заметили бы местные жители.

– В 22:23 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре напротив здания общежития, – прокомментировали в ведомстве. – Горел строительный мусор на площади 500 кв.м. В 22:41 огонь был ликвидирован.

Ранее общежитие, в котором ночью произошел пожар, уже заявляло о себе коммунальным бедствием. Год назад здесь произошел потоп, в результате которого были затоплены комнаты.

Как сообщали жильцы общежития, капитальный ремонт здания планируется лишь в 2034 году, однако уже сейчас на первом этаже не живут люди. В пустующие помещения, тем временем, любят наведываться охотники за металлом и закладчики наркотиков. Не исключено, что и пожар, произошедший минувшей ночью, стад следствием очередного такого визита.

Видео: читатели V102.RU