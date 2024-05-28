Мотоциклист погиб в ДТП с неуступчивым водителем иномарки под Волгоградом

В Волгоградской области 50-летний водитель мотоцикла Regal Raptor скончался в ДТП с иномаркой. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла в городе Краснослободск в Среднеахтубинском районе напротив дома №29 по улице Краснофлотская.

63-летний водитель Renault Logan, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении мотоциклисту и столкнулся с ним. Удар оказался смертельным для водителя мотоцикла. Пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.