Общество

Волгоград ждет 33-градусное пекло в последние дни мая

Общество 28.05.2024 09:58
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28.05.2024 09:58


Столбики уличных термометров в Волгограде и области к концу рабочей недели дотянутся до отметки +33 градуса. Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, май завершится в регионе настоящим летним пеклом. Каких-либо осадков или освежающего ветра синоптики не прогнозируют. 

Сегодня, 28 мая, и в среду, 29 мая, в Волгограде, как и в целом по Волгоградской области, ожидается ясная погода без осадков. При этом скорость юго-восточного ветра лишь во вторник временами будет достигать 14 метров в секунду. В среду и в последующие дни ожидается штиль по волгоградским меркам – не более 10 метров в секунду. 

Температура воздуха днем во вторник составит +27 градусов, в Волгоградской области – до +30 градусов. 29 мая, согласно прогнозу, будет на два градуса жарче – +31 градус.  

Пекло – +33 градуса в тени – синоптики прогнозируют в Волгограде и области 30 мая. Осадков в этот день не предвидится, как и крепкого ветра. 

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