Общество

«Прямо напасть какая-то»: Первую продольную снова сковала пробка из-за ДТП

Общество 27.05.2024 18:41
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27.05.2024 18:41


В вечерний час пик 27 мая Первая продольная магистраль снова замерла без движения в результате дорожно-транспортного происшествия возле стадиона «Волгоград Арена». По данным онлайн-сервисов, протяженность транспортного затора составила более шести километров. 

На проспекте Ленина в границах от ул. Кубинской до ТРК «Европа Сити Молл» скорость движения транспорта не превышает пяти километров в час. Далее в сторону центра ситуация улучшается, согласно Яндекс Картам, однако скорость, которую развивает транспорт, не превышает 15 километров в час. 


Прямо напасть какая-то, – сетуют волгоградцы, ожидающие транспорт на остановках. – Что ни день, то пробка. Все достали машины из гаражей и не вспомнили Правил движения? 

Отметим, что для пассажиров общественного транспорта ситуацию осложняет тот факт, что из-за ремонта в сторону Краснооктябрьского района не ходят вагоны СТ. Автобусы, маршрутки и троллейбусы, как и прочие участники движения, стоят в шестикилометровой пробке. 


Нулевая продольная свободна для объезда пробки. Небольшие затруднения наблюдается лишь на ул. Маршала Крылова. 

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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