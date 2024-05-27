«Прямо напасть какая-то»: Первую продольную снова сковала пробка из-за ДТП

В вечерний час пик 27 мая Первая продольная магистраль снова замерла без движения в результате дорожно-транспортного происшествия возле стадиона «Волгоград Арена». По данным онлайн-сервисов, протяженность транспортного затора составила более шести километров.

На проспекте Ленина в границах от ул. Кубинской до ТРК «Европа Сити Молл» скорость движения транспорта не превышает пяти километров в час. Далее в сторону центра ситуация улучшается, согласно Яндекс Картам, однако скорость, которую развивает транспорт, не превышает 15 километров в час.





– Прямо напасть какая-то, – сетуют волгоградцы, ожидающие транспорт на остановках. – Что ни день, то пробка. Все достали машины из гаражей и не вспомнили Правил движения?

Отметим, что для пассажиров общественного транспорта ситуацию осложняет тот факт, что из-за ремонта в сторону Краснооктябрьского района не ходят вагоны СТ. Автобусы, маршрутки и троллейбусы, как и прочие участники движения, стоят в шестикилометровой пробке.





Нулевая продольная свободна для объезда пробки. Небольшие затруднения наблюдается лишь на ул. Маршала Крылова.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»