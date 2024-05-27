В Краснослободске в ДТП 27 мая погиб мотоциклист





Днем 27 мая в городе Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области в результате столкновения с Renault Logan погиб 50-летний мотоциклист. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, трагедия произошла в 11:00 на улице Краснофлотская.







– По предварительным данным, 63-летний водитель иномарки, выезжая напротив дома №29В на главную дорогу, не предоставил проезд мотоциклу Regal Raptor и совершил с ним столкновение, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте до прибытия медиков.

Видео: Волгоград на колесах / Telegram