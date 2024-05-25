В Котово показали масштаб порыва на водоводе

На место аварии в Котово Волгоградской области, где с утра работает ремонтная бригада, прибыл врио главы района Олег Кузьмин. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района. На месте порыва водопровода «Филино-Котово» сейчас работает техника. На фото видна затопленная траншея, из которой выкачивают воду.
В МУП «Котово-Водоканал» уточнили, что работы продолжатся до вечера.
Напомним
, вода из кранов котовчан пропала утром 25 мая. Власти сообщили об очередной аварии на водопроводе. Нечто подобное котовчане ожидали. Ведь 12-километровый участок водовода «Филино-Котово», на который из резервного фонда губернатора осенью прошлого года было выделено около 700 млн рублей, до сих пор не построен.
Фото Единого портала ЖКХ администрации Котово и Котовского района t.me