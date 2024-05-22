Общество

В Волгограде к юбилею Победы за 80 млн отреставрируют мемориал на Аллее Героев

Общество 22.05.2024 14:45
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22.05.2024 14:45


В Центральном районе Волгограда готовятся приступить к реставрации мемориала на Площади Павших борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», 22 мая власти объявили о поиске подрядной организации для обновления объекта. Заказчиком работ выступает подведомственное администрации Волгограда предприятие «Волгоградзеленхоз».

Согласно информации, размещенной на Госзакупках, компании выбранной по итогу электронных конкурсных процедур, предстоит подготовить геодезическую экспертизу, проектно-сметную документацию, пройти согласования и приступить к работам.

Основной этап включает в себя восстановление и консервацию фундамента, кладок и ограждающих конструкций монумента, установленного на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. Также специалистам предстоит отреставрировать металлические конструкции и детали, восстановить изначальную декоративно-художественную покраску элементов памятника.

Отметим, братская могила является объектом культурного значения, поэтому к производству работ может быть допущена лишь специализированная организация. На обновление мемориала из бюджета выделен 81 млн рублей. Подрядчик должен быть отобран в начале июня. Работы по реставрации завершится в 2025 году накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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