«Ротор» на выезде проведет перенесенный матч с «Челябинском»

Волгоградский «Ротор» сегодня, 22 мая, на выезде проведет перенесенный матч четвертого тура с «Челябинском» во Второй лиге группы «Золото». Начало в 16-30 ч., сообщает V102.RU.

Эта игра должна была пройти еще 24 марта, но ее отменили из теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел за два дня до изначальной даты поединка. Сине-голубые тогда прилетели в уральский город и вместо матча провели открытую тренировку для прилетевших с ними болельщиков. В тот момент главным тренером команды являлся Сергей Попков, но уже к игре между «Ротором» и «Челябинском», состоявшейся 5 мая на Волгоград Арене, наставником коллектива стал Олег Сергеев. Волгоградские футболисты выиграли тогда со счетом 1:0 благодаря победному голу Ивана Пяткина во втором тайме.

С тех пор «Ротор» провел три тура, в которых по разу победил, сыграл вничью и проиграл. При этом в двух последних встречах — дома с «Краснодаром» (0:0) и столичной «Родиной-2» в гостях (0:2) сине-голубые не смогли поразить ворота соперников, что сильно расстроило болельщиков. К сожалению, пока что лидерами атакующей группы можно считать лишь Рамазана Гаджимурадова и Илью Сафронова, на счету которых по четыре забитых мяча нынешней весной. Остальные нападающие и полузащитники не могут похвастаться стабильностью в завершающей стадии, что явно снижает атакующий потенциал команды.

Раздосадованные поклонники «Ротора» после поражения в Москве 19 мая ждут правильную реакцию от футболистов на неудачу и надеются, что сине-голубые вернутся на победные рельсы уже в Челябинске. Ждать выигрышных результатов больше некогда. До окончания сезона всего четыре тура, а волгоградцы сейчас находятся вне тройки лидеров и располагаются на четвертой позиции с 21-м заработанным баллом, что не должно никого устраивать — ни сам клуб, ни его фанатов. У идущей первой «Уфы» к данному моменту 25 очков, следом находится «Новосибирск». У них 23 очка и на один балл меньше у песчанокопской «Чайки», с которой «Ротору» предстоит встретиться 26 мая на выезде.

«Челябинск», ведомый главным тренером Романом Пилипчуком, после поражения в Волгограде начал домашнюю серию. Сначала была разгромлена «Чайка» со счетом 5:0 и затем сине-белые разошлись миром с «Новосибирском» (1:1) и «Уфой» (0:0). Челябинцы идут на восьмом месте при 15-ти набранных очках.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» VK.com