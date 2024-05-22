Спорт

«Ротор» на выезде проведет перенесенный матч с «Челябинском»

Спорт 22.05.2024 09:05
0
22.05.2024 09:05


Волгоградский «Ротор» сегодня, 22 мая, на выезде проведет перенесенный матч четвертого тура с «Челябинском» во Второй лиге группы «Золото». Начало в 16-30 ч., сообщает V102.RU.

Эта игра должна была пройти еще 24 марта, но ее отменили из теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел за два дня до изначальной даты поединка. Сине-голубые тогда прилетели в уральский город и вместо матча провели открытую тренировку для прилетевших с ними  болельщиков. В тот момент главным тренером команды являлся Сергей Попков, но уже к игре между «Ротором» и «Челябинском», состоявшейся 5 мая на Волгоград Арене, наставником коллектива стал Олег Сергеев. Волгоградские футболисты выиграли тогда со счетом 1:0 благодаря победному голу Ивана Пяткина во втором тайме. 

С тех пор «Ротор» провел три тура, в которых по разу победил, сыграл вничью и проиграл. При этом в двух последних встречах — дома с «Краснодаром» (0:0) и столичной «Родиной-2» в гостях (0:2) сине-голубые не смогли поразить ворота соперников, что сильно расстроило болельщиков. К сожалению, пока что лидерами атакующей группы можно считать лишь Рамазана Гаджимурадова и Илью Сафронова, на счету которых по четыре забитых мяча нынешней весной. Остальные нападающие и полузащитники не могут похвастаться стабильностью в завершающей стадии, что явно снижает атакующий потенциал команды.   

Раздосадованные поклонники «Ротора» после поражения в Москве 19 мая ждут правильную реакцию от футболистов на неудачу и надеются, что сине-голубые вернутся на победные рельсы уже в Челябинске. Ждать выигрышных результатов больше некогда. До окончания сезона всего четыре тура, а волгоградцы сейчас находятся вне тройки лидеров и располагаются на четвертой позиции с 21-м заработанным баллом, что не должно никого устраивать — ни сам клуб, ни его фанатов. У идущей первой «Уфы» к данному моменту 25 очков, следом находится «Новосибирск». У них 23 очка и на один балл меньше у песчанокопской «Чайки», с которой «Ротору» предстоит встретиться 26 мая на выезде.

«Челябинск», ведомый главным тренером Романом Пилипчуком, после поражения в Волгограде начал домашнюю серию. Сначала была разгромлена «Чайка» со счетом 5:0 и затем сине-белые разошлись миром с «Новосибирском» (1:1) и «Уфой» (0:0). Челябинцы идут на восьмом месте при 15-ти набранных очках.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.05.2024 11:43
Спорт 22.05.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.05.2024 17:05
Спорт 21.05.2024 17:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.05.2024 07:44
Спорт 20.05.2024 07:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 21:04
Спорт 19.05.2024 21:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 18:02
Спорт 19.05.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 10:40
Спорт 19.05.2024 10:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 09:26
Спорт 19.05.2024 09:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 08:14
Спорт 19.05.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.05.2024 21:25
Спорт 18.05.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.05.2024 21:26
Спорт 17.05.2024 21:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.05.2024 08:30
Спорт 17.05.2024 08:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.05.2024 21:22
Спорт 15.05.2024 21:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.05.2024 08:02
Спорт 15.05.2024 08:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.05.2024 18:29
Спорт 14.05.2024 18:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.05.2024 19:19
Спорт 12.05.2024 19:19
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:10
«Ростелеком» запустил систему видеонаблюдения с модулем видеоаналитики в парке КамышинаСмотреть фотографии
13:09
Рецидивисту из Волгоградской области грозит 15 лет за убийство инвалидаСмотреть фотографии
12:46
Водитель «двойки» оторвал зеркало у электробуса и сбежал вместе с пассажирамиСмотреть фотографии
12:11
Гастролирующего циркача из Камышина нашли и отправили под арест из-за долговСмотреть фотографии
11:43
Школьнику из Волгоградской области после ампутации сделали протезы, как у КостомароваСмотреть фотографии
11:20
В центре Волгограда у стадиона с незаконным уловом задержан рыбакСмотреть фотографии
11:19
Ростовской компании выдали «черную метку» за срыв ремонта школы в КотельниковоСмотреть фотографии
11:07
В волгоградских трамваях автономные терминалы оставят кондукторов без работыСмотреть фотографии
10:23
Более 400 партийцев со всей России приняли участие во Всероссийском слете ЛДПРСмотреть фотографии
10:00
В Волгоградской области 4-летний мальчик задавил на машине годовалую сеструСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде водитель трамвая №4 наехала на 71-летнюю женщинуСмотреть фотографии
09:32
В Волгограде краску на фонтане за 15 млн рублей «съели» химикатыСмотреть фотографии
09:22
Волгоградскую область ждут дожди со штормовым ветромСмотреть фотографии
09:05
«Ротор» на выезде проведет перенесенный матч с «Челябинском»Смотреть фотографии
09:00
В волгоградском аэропорту таможенники предотвратили вывоз наличности в ДубайСмотреть фотографии
08:39
В Волгоградской области начался опасный комариный сезонСмотреть фотографии
08:30
Почти 80 тыс. за место: в Волгограде в кругленькую сумму обойдется мониторинг платных парковокСмотреть фотографии
07:59
В баре Волжского ночью произошла стрельбаСмотреть фотографии
06:24
В Волгоградской области простятся с ветераном Чечни из «Бессмертного Сталинграда»Смотреть фотографии
23:53
В Волжском юный гонщик прокатил на капоте друга за 1000 рублейСмотреть фотографии
21:41
Прошедший апрель стал самым аномальным с 1891 годаСмотреть фотографии
21:21
Фонд капремонта пришлет волгоградцам двойные квитанции за май и июньСмотреть фотографии
21:11
«Спартак-Волгоград» покупает новую модель HAVAL за 3 млнСмотреть фотографии
20:36
В Волгограде за 50 млн рублей построят дорогу к новому зданию Арбитражного судаСмотреть фотографии
20:09
В Волгограде коммерсанту запретили отключать воду и свет в многоквартирном домеСмотреть фотографии
19:35
На месте провалившегося в Урюпинске асфальта возник кратерСмотреть фотографии
19:32
Инициативы волгоградских депутатов поддержали на конференции ЮРПА в КалмыкииСмотреть фотографии
19:03
Путин принял решение по кадровой программе для участников СВОСмотреть фотографии
18:36
В Волгограде спустя месяц на пр. Ленина облупился обновленный фонтанСмотреть фотографии
18:17
Стрелок-сапер Виталий Григорьев из Волгоградской области погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
 