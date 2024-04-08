Мост на Волжской ГЭС с 9 апреля закроют для транзитных грузовиков

Ограничение движения транзитных грузовиков вводится на плотине ГЭС в Волгоградской области с 9 апреля по 26 мая. Об этом V102.RU сообщили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

- Грузовики смогут проехать только по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград с Краснослободском, в период с 22-00 до 07-00, - сообщили в профильном комитете обладмина. - Решение принято в связи с выполнением предупредительно-ремонтных работ на пролетных строениях Волжской ГЭС.

Указанные ограничения не касаются общественного и легкового транспорта.





Объезд по мосту через Волгу разрешен только с 22-00 до 07-00, так как в Волгограде действует ограничение на проезд большегрузов в дневные часы.

Работы на элементах пролетных строений мостового перехода Волжской ГЭС проводятся в рамках содержания объекта. Это позволит увеличить срок межремонтной эксплуатации без выполнения дорогостоящих капитальных работ.

Капитальный ремонт моста через Волжскую ГЭС, который находился в предаварийном состоянии, завершился в 2021 году. Работы такого масштаба на этом сложном сооружении были выполнены впервые с момента ввода его в эксплуатацию в 60-х годах прошлого века.

Фото из архива V102.RU