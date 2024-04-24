В Волгограде коммунальщики реконструируют сразу две теплотрассы – видео





В Волгограде «Концессии теплоснабжения» полным ходом готовятся к новому отопительному сезону. Помимо текущего ремонта аварийных трубопроводов, специалисты приступили к реконструкции двух участков теплотрасс на территории Дзержинского и Ворошиловского районов.





На пересечении ул. Землячки с ул. Исторической, вдоль Третьей продольной магистрали, строители обустраивают надземный трубопровод диаметром 800 мм. Коммуникации монтируются взамен старой теплотрассы, которая была проложена еще в советское время и давно нуждалась в обновлении.





– Данная тепловая магистраль обеспечивает ресурсом порядка 164 многоквартирных домов, где проживают более 50 тысяч жителей. Кроме того, к ней подключены 13 школ и 14 детских садов, а также одно лечебное заведение, – рассказал ИА «Высота 102» заместитель главного инженера по ремонту ООО «Концессии теплоснабжения» Александр Рыкалин.









Протяженность данной теплотрассы составляет 3,5 тысячи метров. Специалистами она разбита на участки, которые шаг за шагом обновляются, начиная с 2019 года.

– За прошедшее время нами здесь были реконструированы сети общей протяженностью 1,2 тысячи метров. В этом году в рамках инвестиционной программы мы приступаем к пятому этапу реализации проекта, в рамках которого заменим еще 300 метров трубопровода, – добавил представитель «Концессии теплоснабжения».





На сегодняшний день специалисты частично завершили монтаж ленточного фундамента. Производится отгрузка и покраска труб. Строители обещают после подготовительного этапа завершить основную часть работ в двухнедельный срок, во время традиционной летней приостановки подачи горячего водоснабжения.

В Ворошиловском районе началась реконструкция участка теплотрассы, проходящего под ул. Иркутской. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», уже в этом году здесь должны состояться работы по ремонту автомобильной дороги с ее частичным расширением на перекрёстке с ул. Рабоче-Крестьянской, а также со строительством новой круговой развязки на пересечении с ул. Циолковского.





Чтобы после обновления дороги не возникло неприятных сюрпризов, городские власти синхронизировали работы с коммунальщиками.

– Трубопровод был здесь уложен в 1975 году. Периодически и во время гидравлических испытаний, и в период эксплуатации мы здесь наблюдали повреждения. При этом к теплотрассе подключены порядка 80 многоквартирных домов. Её обновление поможет повысить качество обслуживания нескольких тысяч волгоградцев, – отметил главный инженер ООО «Концессии теплоснабжения» Алексей Гуляев.





Работы разбиты на этапы и будут завершены к осени 2024 года.

– Сейчас мы приступили к реконструкции тепловой камеры. Строители завершают выемку грунта, после чего взамен старых труб здесь будут установлены новые с современной теплоизоляцией. По окончанию работ перейдём на следующие участки и так вплоть до ул. Рабоче-Крестьянской, – подчеркнул начальник участка цеха централизованного ремонта № 2 Александр Иванов.

Отметим, общая протяженность теплотрассы, подлежащей замене на ул. Иркутской, составляет порядка 400 метров. Что немаловажно, здесь все работы будут произведены без отключения многоквартирных домов от горячего водоснабжения. Для этого «Концессии теплоснабжения» проложили временный трубопровод.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»