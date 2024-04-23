В Волгограде началось обновление 25 внутридворовых территорий





Власти Волгограда сообщили о начале ремонта 25 территорий, примыкающих ко дворам многоквартирных домов. Здесь в ближайшее время строители должны обновить автомобильные проезды и пешеходные тротуары.

- В Дзержинском районе рабочие ведут установку бордюра во дворах по ул. Ангарской, д. 116, д. 118 и ул. им. Рыбалко, д. 12а. Общей сложностью здесь предстоит смонтировать порядка 1000 погонных метров бордюрного ограждения. Затем начнется этап фрезерования изношенного асфальта, укрепление щебеночного основания проездов для последующей укладки нового покрытия, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации.

Схожий объём работ будет выполнен и на ул. Ангарской, где специалистам подрядной организации предстоит уложить более 1,5 тыс. кв. метров асфальта. Ещё 800 кв. метров нового покрытия появится на ул. им. Рыбалко.

Стартовало обновление дворов и в Кировском районе Волгограда. Здесь строители приводят в порядок территории по адресам: ул. Кирова, д. 74; ул. Вельботной, д. 3, д. 5; ул. Розы Люксембург, д. 5.

Отметим, помимо тротуаров вдоль автомобильных дорог, власти обещают отремонтировать в волгоградских дворах и все пешеходные дорожки.

Фото из архива ИА «Высота 102»