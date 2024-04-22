Под Волгоградом браконьера осудили за вылов рыбы «черпаком»





В Волгоградской области осуждён 61-летний мужчина, пойманный с поличным за браконьерством. Как сообщает ИА «Высота 102», используя сеть-черпак, схожую с огромным сочком, житель Михайловки выловил из реки Медведицы 55 шемаи.

- 6 апреля 2024 года фигурант уголовного дела, находясь на берегу вблизи хутора Чиганаки-2 Кумылженского района Волгоградской области, осуществлял незаконный вылов рыбы с использованием запретного орудия лова. Таким способом мужчиной был причинен ущерб окружающей природной среде на сумму более 150 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

Местный житель был задержан во время рейда правоохранителей и сотрудников Цимлянского подразделения Рыбнадзора.

Решением мирового судьи судебного участка № 30 Кумылженского судебного района браконьер приговорён к 350 часам обязательных работ. Кроме того, местному жителю предстоит восполнить вред, нанесенный природе, выплатив соответствующую компенсацию. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: прокуратура Волгоградской области