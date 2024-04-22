Общество

Под Волгоградом браконьера осудили за вылов рыбы «черпаком»

Общество 22.04.2024 18:22
0
22.04.2024 18:22


В Волгоградской области осуждён 61-летний мужчина, пойманный с поличным за браконьерством. Как сообщает ИА «Высота 102», используя сеть-черпак, схожую с огромным сочком, житель Михайловки выловил из реки Медведицы 55 шемаи.

- 6 апреля 2024 года фигурант уголовного дела, находясь на берегу вблизи хутора Чиганаки-2 Кумылженского района Волгоградской области, осуществлял незаконный вылов рыбы с использованием запретного орудия лова. Таким способом мужчиной был причинен ущерб окружающей природной среде на сумму более 150 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

Местный житель был задержан во время рейда правоохранителей и сотрудников Цимлянского подразделения Рыбнадзора.

Решением мирового судьи судебного участка № 30 Кумылженского судебного района браконьер приговорён к 350 часам обязательных работ. Кроме того, местному жителю предстоит восполнить вред, нанесенный природе, выплатив соответствующую компенсацию. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: прокуратура Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.04.2024 21:30
Общество 22.04.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 20:33
Общество 22.04.2024 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 20:03
Общество 22.04.2024 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 17:49
Общество 22.04.2024 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 17:48
Общество 22.04.2024 17:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.04.2024 16:36
Общество 22.04.2024 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 16:00
Общество 22.04.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 14:51
Общество 22.04.2024 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 14:44
Общество 22.04.2024 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 14:10
Общество 22.04.2024 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 14:00
Общество 22.04.2024 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 12:40
Общество 22.04.2024 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 12:21
Общество 22.04.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 12:11
Общество 22.04.2024 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2024 11:50
Общество 22.04.2024 11:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
В Волгограде на три года закроют музей «Память»Смотреть фотографии
21:00
Что хотели, выполнили: волейболистки «Волжаночки» закончили сезон в финале Высшей лигиСмотреть фотографии
20:33
«Хотя бы в два раза»: КСП предложила водителям волгоградских чиновников побольше работатьСмотреть фотографии
20:03
Волгоградец отсудил у мэрии 124 тысячи за убитую в 20-сантиметровой яме ToyotaСмотреть фотографии
19:31
СК возбудил дело на треш-стримера, оскорбившего участников СВОСмотреть фотографии
19:04
В Пензе задержан оскорбивший участников СВО треш-стример из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:22
Под Волгоградом браконьера осудили за вылов рыбы «черпаком»Смотреть фотографии
17:49
В Волгоградской области при проверке ГТС нашли больше 200 нарушенийСмотреть фотографии
17:48
«Сближает поколения»: в Дубовской школе-интернате прошел весенний субботникСмотреть фотографии
17:14
Пострадавшую под колесами Renault школьницу перевели из Волгограда в МосквуСмотреть фотографии
16:36
На СВО погиб контрактник из Волгоградской области Виктор ПудовкинСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде членам межэтнической банды налетчиков дали на троих 40 летСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Полицейские и байкеры открыли мотосезон в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:27
Подвело здоровье: депутаты приняли досрочную отставку главы Котовского районаСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде новой улице присвоят имя заслуженного металлурга Ивана ВолковаСмотреть фотографии
14:44
В Волгограде вместо первомайской демонстрации проведут митингСмотреть фотографии
14:44
Банк Уралсиб вошел в топ-10 ипотечных банков за 2023 годСмотреть фотографии
14:10
В волгоградском цирке начали реконструкцию трибунСмотреть фотографии
14:00
Волгоградец выплатил почти 1 млн рублей штрафов за нарушение ПДДСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде на видео попало ДТП с участием трех легковушекСмотреть фотографии
12:40
Под Волгоградом на американском заводе 26 апреля зазвучат электросиреныСмотреть фотографии
12:21
Волжская ГЭС перешла на максимальные сбросыСмотреть фотографии
12:11
«Часами стояли на пекле»: в Камышине после скандала с очередью на автобус усилят маршрут «Автостоянка — Кладбище»Смотреть фотографии
12:02
Волгоградцу грозит до 16 лет тюрьмы за убийство, совершенное стуломСмотреть фотографии
11:50
Был Ленин такой золотой: памятник вождю мирового пролетариата почернел в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
В Котельниково Волгоградской области засияла новая звезда мирового боксаСмотреть фотографии
11:33
Водитель Toyota «забодал» фуру на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
Волгоградцы отпразднуют Первомай и День Победы в условиях режима повышенной готовностиСмотреть фотографии
10:52
Опубликован маршрут ретропоезда «Воинский эшелон» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Запуск семи фонтанов в центре Волгограда оценили в 1,8 млн рублейСмотреть фотографии
 