Волгоградцы отпразднуют Первомай и День Победы в условиях режима повышенной готовности





В Волгоградской области до конца еще не сверстана программа праздничных мероприятий в первой половине мая. По сообщению администрации региона, окончательно перечень событий подготовят до 1 мая. Меж тем, 22 апреля оперативное совещание губернатор Андрей Бочаров посвятил именно этой теме, поручив профильным органам проработать меры по обеспечению комплексной безопасности волгоградцев на время празднования Первомая, Пасхи и Дня Победы.





– В предстоящий период продолжительных праздничных и выходных дней жители и гости Волгоградской области смогут принять участие в различных памятных, торжественных и праздничных мероприятиях, в пасхальных богослужениях, провести время с семьей, с родными и близкими людьми, с друзьями. Подготовка разноплановых мероприятий развернута во всех муниципальных образованиях Волгоградской области, – сообщил Андрей Бочаров. – Отдельно отмечу, что 1 мая текущего года, в День Весны и Труда, в Волгоградской области будет дан старт Всероссийскому празднованию юбилея нашей великой землячки, всенародно любимого композитора Александры Николаевны Пахмутовой — Героя Социалистического труда, Почетного гражданина Волгоградской области, Почетного гражданина города-героя Волгограда, одной из самых известных женщин Советского Союза и современной России. В этот день, в преддверии 79-й годовщины Великой Победы, Александра Николаевна выступит у нас с большой творческой программой, в которой примут участие ведущие российские и волгоградские солисты и творческие коллективы.





Для того чтобы мероприятия прошли без происшествий, Андрей Бочаров дал ряд поручений: