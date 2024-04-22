Общество

Волгоградцы отпразднуют Первомай и День Победы в условиях режима повышенной готовности

Общество 22.04.2024 11:30
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22.04.2024 11:30


В Волгоградской области до конца еще не сверстана программа праздничных мероприятий в первой половине мая. По сообщению администрации региона, окончательно перечень событий подготовят до 1 мая. Меж тем, 22 апреля оперативное совещание губернатор Андрей Бочаров посвятил именно этой теме, поручив профильным органам проработать меры по обеспечению комплексной безопасности волгоградцев на время празднования Первомая, Пасхи и Дня Победы. 

В предстоящий период продолжительных праздничных и выходных дней жители и гости Волгоградской области смогут принять участие в различных памятных, торжественных и праздничных мероприятиях, в пасхальных богослужениях, провести время с семьей, с родными и близкими людьми, с друзьями. Подготовка разноплановых мероприятий развернута во всех муниципальных образованиях Волгоградской области, – сообщил Андрей Бочаров. – Отдельно отмечу, что 1 мая текущего года, в День Весны и Труда, в Волгоградской области будет дан старт Всероссийскому празднованию юбилея нашей великой землячки, всенародно любимого композитора Александры Николаевны Пахмутовой — Героя Социалистического труда, Почетного гражданина Волгоградской области, Почетного гражданина города-героя Волгограда, одной из самых известных женщин Советского Союза и современной России. В этот день, в преддверии 79-й годовщины Великой Победы, Александра Николаевна выступит у нас с большой творческой программой, в которой примут участие ведущие российские и волгоградские солисты и творческие коллективы.

Для того чтобы мероприятия прошли без происшествий, Андрей Бочаров дал ряд поручений:
  1. Продолжить работу по подготовке, организации и проведению памятных, торжественных и праздничных мероприятий.
  2. В ближайшее время в формате постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Волгоградской области и Антитеррористической комиссии Волгоградской области рассмотреть вопросы комплексной безопасности жителей, гостей и территории Волгоградской области на период предстоящих праздничных и выходных дней.
  3. В связи с действием на территории Волгоградской области режима повышенной готовности, до 1 мая определить окончательный перечень массовых мероприятий, намеченных к проведению в эти праздничные и выходные дни, а также порядок их проведения и обеспечения комплексной безопасности.
  4. Разработать и утвердить дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области.
  5. Сформировать графики круглосуточных дежурств ответственных должностных лиц органов исполнительной власти Волгоградской области и органов местного самоуправления на период праздничных и выходных дней. 
  6. Активизировать комплексную работу по приведению в порядок после зимнего периода территорий муниципальных образований Волгоградской области, прежде всего общественных территорий.
  7. Отдельное внимание накануне пасхальной недели обратить на приведение в порядок кладбищ и прилегающих к ним территорий. 
  8. В предпраздничные и праздничные дни обеспечить усиленную работу общественного пассажирского транспорта.
  9. Сформировать волонтерские бригады для привлечения к организации всех основных торжественных, памятных и праздничных мероприятий, запланированных к проведению на территории Волгоградской области в первой половине мая 2024 г. 
  10. Отдельное внимание уделить вопросам обеспечения пожарной безопасности в период предстоящих праздничных и выходных дней.

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