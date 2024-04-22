Общество

Опубликован маршрут ретропоезда «Воинский эшелон» в Волгоградской области

Общество 22.04.2024 10:52
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22.04.2024 10:52


В Приволжской железной дороге опубликовали список остановок и время прибытия на станции Волгоградской области ретропоезда «Воинский эшелон». Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт ведомства, в расписании маршрута ретропоезда значатся 12 железнодорожных пунктов.
С 26 апреля по 9 мая ретропоезд сделает остановки на станциях:
• ст. Петров Вал – 26 апреля в 10:00;
• ст. Арчеда – 28 апреля в 10:00;
• ст. Себряково – 28 апреля в 15:12;
• ст. Урюпино – 29 апреля в 10:00;
• ст. Алексиково – 29 апреля в 15:15;
• ст. Котельниково – 2 мая в 10:00;
• ст. Жутово – 2 мая в 16:00;
• ст. Сарепта – 3 мая в 10:45;
• ст. Суровикино – 4 мая в 10:14;
• ст. Донская – 5 мая в 10:00;
• ст. Волгоград-1 – 8 мая в 10:00;
• ст. Волжский – 9 мая в 10:00.
Напомним, маршрут ретропоезда организован в рамках празднования 79-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Фото сайта Приволжской железной дороги

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