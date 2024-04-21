Общество

Волгоградцев ждет длинная рабочая неделя

Общество 21.04.2024 17:59
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21.04.2024 17:59


В Волгоградской области в понедельник, 22 апреля, начинается шестидневная рабочая неделя перед первой порцией майских праздников, передает V102.RU.

Прежде чем отдохнуть, поработать придется с понедельника по субботу, 27 апреля включительно. 

Как ранее сообщало информагентство, рабочая неделя удлинилась из-за того, что выходной с 27 апреля перенесли на 29-е число.

Первые праздничные дни выпадают с 28 апреля по 1 мая, а затем с 9 по 12 мая. В перерыве будет еще пять рабочих дней и два выходных 4 и 5 мая.  

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