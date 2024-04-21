Волгоградцев ждет длинная рабочая неделя

В Волгоградской области в понедельник, 22 апреля, начинается шестидневная рабочая неделя перед первой порцией майских праздников, передает V102.RU.
Прежде чем отдохнуть, поработать придется с понедельника по субботу, 27 апреля включительно.
Как ранее сообщало информагентство, рабочая неделя удлинилась из-за того, что выходной с 27 апреля перенесли на 29-е число.
Первые праздничные дни выпадают с 28 апреля по 1 мая, а затем с 9 по 12 мая. В перерыве будет еще пять рабочих дней и два выходных 4 и 5 мая.