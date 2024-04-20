



Сегодня, 20 апреля, сотни волгоградцев проверят свою грамотность на «Тотальном диктанте». Участники ежегодного экзамена напишут текст писательницы из Екатеринбурга Анны Матвеевой. О современном уровне знаний, волгоградских отличниках и самых сложных словах в диктантах корреспонденты V102.RU спросили у координатора акции Светланы Солодковой. Сегодня, 20 апреля, сотни волгоградцев проверят свою грамотность на «Тотальном диктанте». Участники ежегодного экзамена напишут текст писательницы из Екатеринбурга Анны Матвеевой. О современном уровне знаний, волгоградских отличниках и самых сложных словах в диктантах корреспонденты V102.RU спросили у координатора акции Светланы Солодковой.





Фото Павла Мирошкина



«Тотальный диктант» пришел в Волгоград в 2012 году. Всероссийская акция хоть и совпала с дебютировавшей «Библионочью», но все же собрала немало участников.вспоминает Светлана Солодкова.Пик популярности всероссийской проверки знаний пришелся на допандемийные годы. Тогда в аудиториях волгоградских вузов и залах библиотек собирались около 600 человек.говорит волгоградский координатор акции. –Вопреки стереотипам о безвозратно утраченной грамотности волгоградцы держат марку и показывают весьма неплохие знания русского языка. Среди постоянных участников «Тотального диктанта» есть немало отличников, которых не смущают лихо закрученные тексты с тонной запятых и других знаков препинания.отмечает Светлана Солодкова.Впрочем, ловушки в текстах «Тотального диктанта» могут подстерегать даже закалённых участников. Удивительно, но чаще всего той самой подножкой для горожан становятся, казалось бы, простые слова - после окончания диктанта многие наверняка написали их бы без ошибок.смеется Светлана.