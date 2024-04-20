Пик популярности всероссийской проверки знаний пришелся на допандемийные годы. Тогда в аудиториях волгоградских вузов и залах библиотек собирались около 600 человек.
- Акция жила и во время пандемии. Когда в Волгоградской области немного смягчили эпидемиологические ограничения, группа из 50 отчаянных бойцов собралась в «Точке кипения» ВолгГТУ. Кстати, сейчас мы все еще не смогли достигнуть допандемийной планки, но смотрим на это с оптимизмом, - говорит волгоградский координатор акции. – Многие пишут диктант в режиме онлайн, поэтому сосчитать точное число участников мы не можем. Что касается открытых площадок, то на них приходят те, кому важна атмосфера, соответствующий антураж. Это же особые полуностальгические ощущения – снова сесть за парты, написать текст ручкой под диктовку учителя и отдать свою работу на проверку. Именно поэтому я испытываю огромное чувство благодарности к волгоградским педагогам, которые тратят свое личное время и на волонтерских началах помогают нам в проведении акции.
Вопреки стереотипам о безвозратно утраченной грамотности волгоградцы держат марку и показывают весьма неплохие знания русского языка. Среди постоянных участников «Тотального диктанта» есть немало отличников, которых не смущают лихо закрученные тексты с тонной запятых и других знаков препинания. - Все эти годы общая грамотность участников остается примерно на одном и том же уровне. Да и допущенные ошибки чаще всего связаны не с орфографией, а с пунктуацией. Если учесть, что предлагаемый текст всегда сложен, я бы точно не назвала волгоградцев безграмотными. На мой взгляд, грамотность растет точечно. Многие горожане решили добиться заветной пятерки и регулярно посещали онлайн-курсы, подготовленные Филологическим советом «Тотального диктанта» и заточенные на те правила, которые затем встретятся в тексте. Такие же курсы организованы и в «Горьковке», - отмечает Светлана Солодкова. - Справедливости ради стоит сказать, что старшее поколение, действительно, пишет грамотнее. Ведь грамотность строится не только на знании правил, но и на уровне начитанности. Более взрослые волгоградцы читали книги, которые перед изданием проходили строгую редактуру. Теперь же люди чаще интересуются текстами в интернете, где авторы далеко не всегда соблюдают нормы языка. Поэтому важно не просто много читать, а читать качественную литературу. Впрочем, ловушки в текстах «Тотального диктанта» могут подстерегать даже закалённых участников. Удивительно, но чаще всего той самой подножкой для горожан становятся, казалось бы, простые слова - после окончания диктанта многие наверняка написали их бы без ошибок. - В каждом диктанте обязательно найдется слово, о которое иногда спотыкаются даже завзятые грамотеи. Например, «периферия» в тексте Василия Авченко или «ядрёный» в тексте Марины Степновой. Но, повторюсь, орфографические ошибки встречаются не так часто, - отмечает Светлана Солодкова. - Мне приходилось слышать мнение, что написать диктант на пятерку невозможно - настолько трудные тексты предлагают организаторы. На самом деле в Волгограде есть девушка, которая немыслимое количество раз получала «отлично». Расстроит ли ее другая оценка? Наверное, да. Кстати, самой мне ни разу не доводилось побывать в статусе участника акции. За пару часов до мероприятия я получаю текст от организаторов, рассылаю его на площадки, распечатываю, то есть вижу многократно, поэтому и не пишу. Тем более, что при вполне сносной грамотности я не рассчитываю даже на четвёрку, так как критерии оценки действительно очень жесткие. Не желая себя травмировать, я всякий раз придумываю разные причины, чтобы только не писать диктант, - смеется Светлана.