Общество

Селекционный центр плодовых культур создают в Волгоградской области

Общество 19.04.2024 11:12
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19.04.2024 11:12


Крупный селекционный центр плодовых культур создают в Волгоградской области, где будут выращивать качественные саженцы не только для местных хозяйств, но и других регионов России. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 19 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Городищенском районе на площадке местного флагмана отрасли - компании «Сады Придонья».


Площадь многолетних плодовых насаждений в регионе на данный момент составляет более 6,2 тысячи га. В текущем году этот показатель увеличится еще на 50 га суперинтенсивных садов, которые представляют собой насаждения повышенной плотности для получения высокого урожая за короткий период. Если ранее на 1 гектар приходилось в среднем 450 деревьев, то сейчас в зависимости от культуры — от одной тысячи до 3,5 тысячи. Суперинтенсивный сад с 1 га дает в 4-5 раз больше урожая.


Волгоградская область в 2023 году собрала свыше 190 тысяч тонн фруктов и ягод, что в целом по стране составляет десятую часть всего урожая. Ведется работа по увеличению этого показателя, в том числе за счет закладки суперинтенсивных садов. В этом году не менее 50 га таких насаждений будут заложены в Городищенском районе. Участники выездного совещания сегодня сами высадили несколько саженцев вишни и рассмотрели задачи по созданию на территории региона крупнейшего в стране селекционного центра, который будет обеспечивать качественными саженцами плодовых деревьев субъекты РФ.

- Это не будущее, это уже настоящее. В «Садах Придонья» создается центр селекции: отбирают лучшие саженцы, адаптируют, испытывают. Мы получаем устойчивые сорта, дающие хороший урожай, — отметил Андрей Бочаров.


Селекционная работа проводится для снижения зависимости от зарубежных поставок посадочного материала. Площадь собственных питомников компании уже превышает 35 га. Вопросы по обеспечению качественными саженцами хозяйства разных регионов России в том числе обсуждались в ходе недавнего визита на предприятие глава Минсельхоза России Дмитрия Патрушева. 


Фото: администрации Волгоградской области

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