Легковушка из Чечни неудачно «приземлилась» на трамвайные пути в центре Волгограда

Общество 17.04.2024 21:40
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17.04.2024 21:40
Вечером 17 апреля в Центральном районе Волгограда легковушка оказалась на трамвайных путях. Дорожно-транспортное происшествие, по словам очевидцев, произошло на пересечении улиц Голубинской и Рокоссовского. В результате ДТП движение трамваев в центр города было приостановлено.
Судя по фото, опубликованным в социальных сетях, автомобиль марки Changan из Республики Чечня. Возле иномарки были замечены водитель и два его пассажира.
- Вполне может быть, что, следуя с Ангарского, водитель пытался уйти от столкновения с трамваем или другим участником движения и по инерции выехал на пути, - предполагают очевидцы.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются. По предварительным данным, в ДТП никто из людей не пострадал.
Фото: Жесть Волгограда / Telegram
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