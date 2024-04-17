Легковушка из Чечни неудачно «приземлилась» на трамвайные пути в центре Волгограда





Вечером 17 апреля в Центральном районе Волгограда легковушка оказалась на трамвайных путях. Дорожно-транспортное происшествие, по словам очевидцев, произошло на пересечении улиц Голубинской и Рокоссовского. В результате ДТП движение трамваев в центр города было приостановлено.





Судя по фото, опубликованным в социальных сетях, автомобиль марки Changan из Республики Чечня. Возле иномарки были замечены водитель и два его пассажира.





- Вполне может быть, что, следуя с Ангарского, водитель пытался уйти от столкновения с трамваем или другим участником движения и по инерции выехал на пути, - предполагают очевидцы.





Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются. По предварительным данным, в ДТП никто из людей не пострадал.





Фото: Жесть Волгограда / Telegram