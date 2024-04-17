Увеличение сбросов с плотины Волжской ГЭС в рамках весеннего половодья привело к затоплению Центральной набережной Волгограда. Под водой на нижней террасе уже скрылись ступени, ведущие к Волге, и прогулочная зона, расположенная около реки.

Фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин прогулялся по частично затопленной территории, где, как выяснилось, прекрасно проводят время любители острых ощущений, влюбленные парочки и те, кто просто нежится на весеннем солнце и ловит дзен.





Волгоградцы, сняв обувь, без страха гуляют по затопленной территории, вероятно, ощущая полную свободу и единение с природой. И это только начало.









Напомним, на Волжской ГЭС сегодня, 17 апреля, была открыта водосливная плотина для специального весеннего попуска воды в низовья Волги. Расходы воды через Волгоградский гидроузел теперь будут ежедневно возрастать и достигнуть своего пика в 26000±500 м³/c. Такие сбросы, как поясняют специалисты, необходимы для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. В таком режиме ГЭС будет работать до 27 апреля включительно.











