



В Красноармейском районе Волгограда начинается капитальный ремонт основного здания школы № 64. Как сообщает ИА «Высота 102», на время производства работу ученики были переведены во второй корпус, а также в школу № 62. В таком формате ребятам предстоит учиться до конца 2024 года.

- Сейчас специалисты выполняют ремонт спортивного блока учреждения: в спортивном зале и других помещениях производится разбор старых покрытий пола, а также стен и потолка. Там, где демонтажные работы уже завершены, строители наносят новый штукатурный слой, который затем будет окрашен, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, уже в ближайшие недели специалисты рассчитывают приступить к обновлению основного здания школы. Здесь будут смонтированы сети водоснабжения, проводка, установлены новые отопительные стояки и двери. Особое внимание строителям предстоит уделить утеплению фасада.

Отметим, как ранее уже сообщала редакция, в 2024 году власти Волгограда рассчитывают привести в порядок, помимо школы № 64, ещё и школу № 89. Отремонтирован будет также и спортивный зал школы № 7.