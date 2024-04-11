Общество

В Волгограде отремонтируют спортзал гимназии № 7

Общество 11.04.2024 17:19
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11.04.2024 17:19


В Красноармейском районе Волгограда начался капитальный ремонт малого спортивного зала школы № 7. Специалисты уже приступили к демонтажу спортивного оборудования и напольного покрытия.

- После завершения подготовительных работ строители приступят к усилению несущих опорных конструкций, заменят железобетонные плиты перекрытий и обновят кровельное покрытие. Кроме того, рабочие восстановят фасад спортзала и выполнят внутреннюю отделку помещения, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации.

По информации властей, ремонт не повлияет на учебный процесс. На время работ занятия будут проходить в основном спортзале, а также на открытой спортивной площадке.

После обновления малый спортзал должен возобновить работу уже в предстоящем учебном году.

Отметим, помимо этого объекта в планах мэрии в 2024 году капитально отремонтировать школы № 64 и № 89.

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