Скотокрада осудили за похищение стада коров в Волгоградской области

Палласовский районный суд в Волгоградской области приговорил к 2 годам 2 месяцам колонии общего режима местного жителя по имени Жандар за кражу стада коров. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, подсудимый таким образом хотел заработать «легкие» деньги.

На суде скотокрад пояснил, что думал, что коровы принадлежат жителям другого района, поэтому решился на кражу. Однако он похитил 30 голов казахской белоголовой породы коров у четырех односельчан. Кража произошла в октябре 2023 года. Ущерб был оценен в 1 миллион 920 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину и возместил ущерб, причиненный преступлением.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото из архива V102.RU