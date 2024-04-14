Волгоградские врачи спасли мать и ребенка, удалив при родах опухоли размером с кулак

В Волгоградском перинатальном центре хирурги успешно провели экстренную операцию по удалению двух больших доброкачественных опухолей, мешающих врачам принять роды.

- В перинатальный центр № 2 поступила женщина с высоким давлением. Ситуация была критическая, но всё прошло хорошо. Оперировал заместитель главного врача Середин Андрей Васильевич. У роженицы были удалены две больших миомы размером с кулак взрослого человека, - рассказали ИА «Высота 102» в облкомздраве.

Благодаря профессионализму врачей на свет появилась девочка.

Отметим, оперативно провести операцию удалось благодаря тому, что волгоградка наблюдалась у специалистов и медики знали о наличии доброкачественных образований.