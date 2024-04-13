На новой неделе волгоградцев ждет летний зной, гроза и магнитные бури

В Волгограде и области на новой рабочей неделе будет по-летнему тепло. Не исключены в отдельные дни кратковременные дожди с грозами, штормовой ветер и магнитные возмущения, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр.

— В понедельник, 15 апреля, по региону в ночные часы в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами опустится туман. После обеда снова пойдет дождь с грозой. Ветер юго-западного направления при грозах с порывами до 15-20 м/с. В ночной период +7…+12º, в отдельных северных районах температура упадет до +2...+7º, днем воздух прогреется до +12...+17º, а местами и до +20º, — рассказали информагентству в областном ЦГМС. — Во вторник, 16 апреля, ночью в отдельных районах вероятны кратковременные дожди. Днем местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный местами с порывами до 15-20 м/с. Ночью +7…+12º, в отдельных северных районах +2...+7º, после обеда +15...+20º, местами до +25º.

В воскресенье, 14 апреля, по области утром и днем ожидаются кратковременные дожди с грозами и юго-восточным ветром со скоростью 7-12 м/с. Ночью +7…+12º, в отдельных северных районах +2...+7º, днем +12...+17º, местами до +22º.

— В Волгограде в понедельник установится переменная облачность. Ночью без сильных осадков, но уже днем пойдет дождь с грозой и ветром юго-западного направления с порывами местами до 15-20 м/с. Ночью по городу +8…+10º, в послеобеденное время до +18...+20º, — пояснили волгоградские прогнозисты. — Во вторник в областной столице осадки маловероятны. Ветер юго-западный днем с порывами до 15-20 м/с. В ночные часы +9…+11º, днем +23...+25º.

Завтра в областном центре обещают днем небольшой дождь с южным ветром 7-12 м/с. Ночью +9…+11º, днем +19...+21º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 15 по 21 апреля будет облачно с небольшими осадками в отдельные дни. Дожди прогнозируют в понедельник и вторник вместе со штормовым ветром до 20 м/с. Самым теплым днем новой недели станет среда, 17 апреля. В эти сутки дневная температура составит +28 градусов. Чуть прохладнее будет только в начале недели, когда за окном после обеда не больше +19 градусов. Ночные температуры не опустятся ниже +10 градусов. Волгоградцев предупреждают о небольших геомагнитных возмущениях силой четыре и три балла вплоть до четверга.

Фото: архив ИА «Высота 102»