Минтранс разрабатывает рекомендации об усилении мер безопасности для воздушных гаваней, сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

При этом подробности рекомендаций пока не раскрываются. Однако независимые эксперты отмечают, что аэропорты точно не станут прикрывать полноценными системами ПВО вроде комплексов «Панцирь С-1». Никто не берется гарантировать, куда упадут обломки беспилотников в случае расположения терминалов рядом с жилой застройкой или не дай Бог ударит ракета, которая может пролететь мимо такой крошечной для нее цели.

Вероятнее всего охраной аэропорта будут заниматься так называемые подразделения транспортной безопасности, представляющие собой специальные структуры в составе исполнительных органов власти, работающих в области транспорта. В июле 2023 года ГД РФ расширила их полномочия.

В частности, принятый ФЗ № 323987-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия беспилотным летательным аппаратам» позволяет силовикам, в том числе сотрудникам ведомственной охраны, к которой как раз относят ПТБ — сбивать любые беспилотники, включая воздушные, наземные и морские.

Еще один существенный вопрос заключается в том, какой модификации должно быть антидроновое ружье для защиты аэропортов, чтобы никаким образом не нарушить использование штатных систем связи и навигации между диспетчерами и командирами воздушных судов.

Напомним, что ранее международный аэропорт Волгограда закрывали на неопределенный срок. В декабре прошлого года в воздушной гавани были временно задержаны рейсы после атаки БПЛА.

Фото: архив ИА «Высота 102»