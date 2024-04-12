Львова-Белова прогулялась с волгоградцами на Аллее Героев





Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова совместно с волонтерами приняла участие в акции «ДарюТепло» на Аллее Героев в Волгограде. Как рассказали V102.RU в администрации Волгоградской области, мероприятие было приурочено ко Дню авиации и космонавтики и направлено на информирование молодежи о действующих в городе подростковых пространствах, секциях и кружках. Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова совместно с волонтерами приняла участие в акции «ДарюТепло» на Аллее Героев в Волгограде. Как рассказали V102.RU в администрации Волгоградской области, мероприятие было приурочено ко Дню авиации и космонавтики и направлено на информирование молодежи о действующих в городе подростковых пространствах, секциях и кружках.





Напомним, сегодня Мария Львова-Белова в рамках визита в Волгоград посетила Мамаев курган, где возложила цветы к Вечному огню в зале Воинской славы, к могиле Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова и скульптуре «Скорбь матери».





Детский омбудсмен также встретилась с губернатором Андреем Бочаровым, пообщалась с представителями Общественной палаты региона. В планах Марии Львовой-Беловой и посещение детских соцучреждений.



К слову, Волгоградская область принимает участие в акции с самого ее начала — первая состоялась 1 июня 2023 года. С тех пор подобные мероприятия проходят в регионе каждый месяц. Следующие состоятся в майские праздники, в Международный день защиты детей, а также в День семьи, любви и верности.