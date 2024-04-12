Детский омбудсмен Львова-Белова прибыла в Волгоград с рабочим визитом

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сегодня, 12 апреля, находится с визитом в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка уже побывала на Мамаевом кургане, где почтила память защитников Отечества.

Так, в частности, Мария Львова-Белова возложила цветы к Вечному огню в зале Воинской славы, к могиле Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова, скульптуре «Скорбь матери». Также она оставила запись в Книге почетных гостей.

Согласно программе рабочего визита детский омбудсмен встретится в Волгограде с главой региона Андреем Бочаровым. Также уполномоченный посетит детские соцучреждения, встретится с представителями общественной палаты региона, органов исполнительной власти, силовых и правоохранительных структур, органов опеки и попечительства, комиссий по делами несовершеннолетних.

В конце дня Мария Львова-Белова примет участие в акции #ДарюТепло, посвященной Дню космонавтики.



В своем телеграм-канале федеральная чиновница выложила видео с Мамаева кургана. По словам Марии Львовой-Беловой, главная цель ее визита – помощь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

– Все наши выезды в этом году посвящены помощи семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, помощи регионам по формированию комплекса мер по поддержке и сопровождению семей, чтобы дети не попадали в социальные учреждения, – рассказала Львова-Белова. – Встретимся с губернатором, проведем совещание с профильными ведомствами.