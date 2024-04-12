Первую грозу прогнозируют в Волгоградской области 13 апреля

Общество 12.04.2024 08:06
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12.04.2024 08:06
В Волгоградской области к выходным ожидается небольшой спад температуры воздуха. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, если сегодня, 12 апреля, в некоторых районах будет до +28, то уже к субботе, 13 апреля, станет прохладнее на 5 градусов. Столбик термометра будет держаться на такой же планке и в воскресенье, 14 апреля. До +23 градусов днем прогнозируют и в областном центре в ближайшие выходные.Помимо прохлады, ожидаются и небольшие осадки. По прогнозу синоптиков, местами они пройдут уже сегодня, 12 апреля. До Волгограда дожди доберутся уже к субботе. А вот в некоторых районах области в ночь на 13 апреля обещают грозу – первую в 2024 году.
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