Юные спортсмены из Белгорода приехали на сборы в Волгоград





Сегодня утром, 10 апреля, на вокзал Волгоград I прибыли 76 юных спортсменов в возрасте от 7 до 16 лет из Белгородской области. Как сообщает V102.RU, детей встретили волонтёры, сотрудники МЧС, а также представители региональных властей.

Как отметили в областном комитете физической культуры и спорта, в составе белгородской группы - 38 футболистов и 38 гимнасток с тренерами и сопровождением.





— Для коллег и детей из Белгородской области мы организовали учебно-тренировочные сборы для воспитанников спортивных школ по двум направлениям подготовки — футбол и художественная гимнастика. Мы обеспечим ребят всем необходимым и постараемся сделать так, чтобы пребывание детей и сопровождающих было максимально комфортным, - сообщил председатель областного комитета физической культуры и спорта Владимир Попков. — Кроме того, это хороший обмен опытом: дети смогут сыграть товарищеские матчи с ребятами из нашего региона — это полезная игровая практика, новые знакомства

Так, на протяжении трех недель помимо тренировочного процесса, для ребят приготовлена насыщенная экскурсионная программа, в ходе которой спортсмены посетят Международный турнир развития УЕФА на стадионе «Волгоград Арена». Во время пребывания для всех ребят также организованы занятия с педагогами.

Напомним, первая группа детей из Белгорода приехала 4 апреля. Подростков разместили на одной из баз отдыха на территории Среднеахтубинского района, на которой школьники пробудут до конца учебного года.



