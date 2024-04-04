



4 апреля Волгоградская область приняла первую группу детей из Белгорода. Сотня ребят в возрасте от 7 до 17 лет вынуждены были покинуть свои дома и родителей из-за варварских обстрелов приграничного города со стороны ВСУ.





Как передает корреспондент V102.RU, ранним утром поезд с детьми и сопровождающими педагогами прибыл на вокзал Волгоград I. Ребят встретили волонтёры, сотрудники МЧС, а также представители региональных властей.

- Дорога прошла очень хорошо. Огромное спасибо поварам в поезде, кормили нас замечательно. Голодным никто не остался. Пришлось сделать по дороге сюда небольшой крюк. В Воронеже была большая остановка. Выходили с ребятами, немного посмотрели город. Дорогу все перенесли хорошо, огромное спасибо организаторам, - рассказала учитель школы им. А. Г. Ачкасова села Таврово Белгородской области Наталья Пожиленко.

Для большинства из школьников вынужденное путешествие – самое настоящее приключение. Большинство из них никогда раньше не бывали в Волгограде.

- У нас сейчас в городе практически каждый день обстрелы. Очень опасная обстановка, поэтому нас сюда и отправили. Родители, конечно, провожали меня с тяжёлом сердцем, переживали, но мы с ними постоянно на телефонной связи, - рассказала ИА «Высота 102» ученица 11 класса одной из белгородских школ Ольга Водяницкая.





В течение сегодняшнего дня подростков разместят на одной из баз отдыха на территории Среднеахтубинского района. Здесь школьники пробудут как минимум до окончания учебного года. Уже известно, что в Волгоградской области дети продолжат осваивать школьную программу. В настоящее время власти завершают организацию очного формата обучения.

- Мы понимаем, что ребята долгое время находились в очень сложных условиях. Поэтому задача налаживания образовательного процесса для нас сейчас основная. Ведь среди ребят есть ученики 9-го и 11-го классов, которым в скором времени придётся сдавать экзамены, - подчеркнула заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.









Помимо учебного процесса в ближайшее время для школьников будет разработана обширная досуговая программа с посещением волгоградских театров, музеев и достопримечательностей.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU