Общество 09.04.2024 08:32
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09.04.2024 08:32
Росводресурсы срочно скорректировали режим работы Волгоградского гидроузла. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Волжской ГЭС, с 9 по 11 апреля расходы воды составят 8000±500 м³/с в среднем за период.Ранее, 4 апреля, в федеральном ведомстве рассчитывали на другие параметры сбросов. Так, с 3 по 10 апреля они должны были составить 5500±100 м³/с.
Корректировка связана с изменившейся гидрометеорологической и водохозяйственной обстановкой. Решение об увеличении сбросов было принято для не допущения превышения максимально допустимой отметки наполнения Волгоградского водохранилища.
Фото пресс-службы Волжской ГЭС
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