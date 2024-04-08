Волгоградских школьников готовят к первому в регионе чемпионату по управлению дронами

Первые 75 волгоградских школьников приступили к практическим занятиям по управлению дронами в городском Центре повышения грамотности в сфере БПЛА в Волгограде.

Как сообщили V102.RU в администрации региона, прежде чем начать поднимать и опускать беспилотники, а также фиксировать их в одном положении, начинающие юные операторы БПЛА освоили теорию.

Занятия проходят в оздоровительном центре «Орленок», на базе которого создан Центр повышения грамотности в сфере БПЛА. Всего в течение весенне-летних смен здесь планируют обучить свыше 1800 школьников.

В сентябре в «Орленке» пройдет первый региональный чемпионат среди молодежи по управлению дронами.

Напомним, о создании во всех муниципалитетах Центров повышения грамотности в сфере беспилотных летательных аппаратов ранее сообщил губернатор Волгоградской области. В январе 2024 года в регионе стартовала профильная губернаторская программа, в рамках которой муниципалитеты закупили необходимое оборудование для обучения молодежи. Ранее сообщалось, что на создание таких Центров в регионе выделено 67 миллионов рублей.

Фото из архива V102.RU