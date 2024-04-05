В Волгограде началось проектирование культурного центра имени Пахмутовой

Проектирование современного культурно-образовательного центра в здании бывшего колледжа на площади Ленина началось в Волгограде. Как сообщили V102.RU в облстрое, сегодня, 5 апреля, ГКУ ВО «Управление капитального строительства», которое является заказчиком работ, подписало контракт с победителем открытого конкурса - компанией АО «Приволжтрансстрой».

Новый культурно-образовательный центр, как еще месяц назад сообщил губернатор Андрей Бочаров, будет носить имя знаменитого композитора, Героя Социалистического Труда, народной артистки СССР и почетного гражданина Волгограда и Волгоградской области Александры Николаевны Пахмутовой.

Проект капитальной переделки в культурно-образовательный центр исторического здания с колоннами, которое является объектом культурного наследия регионального значения, в срок до конца июня 2025 года выполнит АО «Приволжтрансстрой». Компания, напомним, разработает проектно-сметную документацию по реконструкции здания за 48 миллионов 884 тысячи 089 рублей.

Ранее сообщалось, комплекс зданий бывшего колледжа общей площадью 14100,9 кв.м., включает два корпуса - учебный и лабораторный, гараж, который предполагается снести, парковку и зеленую зону с лавочками, пешеходными дорожками и сухим фонтаном.

- Здесь должны разместиться концертные, читальные, выставочные и конференц-залы, мастерские и учебные аудитории, библиотека, кино и фотолаборатории, студия звукозаписи, звукорежиссуры и аранжировок, пресс-центр, помещения для ремонта и хранения реквизита, костюмов, инструментов, репетиционные, столовая и кафетерии, типография, копировальный центр, медблок, спортивное ядро с раздевалками и душевыми, балетные, хоровые и другие классы, технические и административные помещения, - рассказали в облстрое.

После переделки в двух корпусах в 4 и 5 этажей разместят преподавателей и студентов ВГИИК (1000 человек), Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова (320 человек), Волгоградской областной детской филармонии (425 человек), ансамбль Российского казачества (72 человека), Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий (50 человек), Волгоградская филармония (50 человек), областной комитет культуры (85 человек).

Новый культурно-образовательный центр Волгоградской области станет современной площадкой, где будут готовить кадры для сферы культуры.