Общество

В здании с колоннами в центре Волгограда разместят культурно-образовательный центр

Общество 21.11.2023 15:39
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21.11.2023 15:39


Новый культурно-образовательный центр Волгоградской области, о создании которого сегодня, 21 ноября, сообщил губернатор Андрей Бочаров, разместится в бывшем здании технического колледжа на площади Ленина.

Техникум не раз менял свое название: он был сельскохозяйственным, гидромелиоративным и Волгоградским техническим колледжем. Здание долгое время пустует. Ранее рассматривался вопрос о размещении на этих площадях администрации города. Точку в обсуждениях сегодня поставил губернатор Андрей Бочаров. 

- Много было предложений, рассуждений по использованию данного здания: и отдать под коммерческие объекты, и разместить здесь административные органы управления. Все дебаты в отношении этого здания прошу с сегодняшнего дня оставить. Ставим точку — решение мною принято. Это большой центр. На мой взгляд, он очень подходит для сферы культуры, - сообщил глава региона. - Здесь вместе с вами мы должны создать все условия для подготовки кадров в сфере культуры. Именно здесь, на территории бывшего техникума, будет реализован этот проект. Здесь же планируем предусмотреть курсы переподготовки специалистов и повышения квалификации. 


По словам губернатора, подготовка проекта начнется в самое ближайшее время. По задумке здесь разместят залы, сценические площадки для подготовки специалистов волгоградского института культуры и консерватории им. Серебрякова. 

- Но при этом основные здания и «Серебряковки» и ВГГИК останутся за учебными заведениями, - заметил Бочаров.

Напомним, губернатор сегодня, 21 ноября, провел рабочую встречу с руководителями ведущих учреждений культуры региона, на которой обсудил вопросы развития этой сферы в ближайшие 10 лет. В частности, глава региона поднял проблему подготовки кадров и состояния ведущих культурных вузов региона. Также он заявил о создании культурно-образовательного центра Волгоградской области.

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