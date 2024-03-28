Общество

Проект трансформации техникума в культурный центр в Волгограде сделает реставратор ЦУМа

Общество 28.03.2024 11:07
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28.03.2024 11:07


Компания «Приволжтрансстрой», которая недавно получила право провести ремонт и реконструкцию Центрального универмага в Волгограде почти за 2,5 миллиарда рублей, получила новый крупный и ответственный подряд.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, проект капитальной переделки в культурно-образовательный центр исторического здания на проспекте Ленина, 48, где долгое время располагался гидромелиоративный колледж, а потом технический колледж, выполнит АО «Приволжтрансстрой». Сумма контракта, напомним, составляет 48 миллионов 884 тысячи 089 рублей.

Эта компания специализируется в строительстве жилых и нежилых зданий уже 30 лет. Согласно системе СПАРК, только за последние 5 лет «Приволжтрансстрой» получил в Волгоградской области госконтрактов на сумму свыше 10 миллиардов рублей. В списке известных объектов, которые построила или реконструировала эта компания, интерактивный музей «Россия — моя история», храм Александра Невского на Площади Павших Борцов, кинотеатр «Победа», «Новый экспериментальный театр», инфекционные больницы в Волжском, Михайловке, Камышине и другие социально-значимые объекты.

Ранее сообщалось, что красивое здание колледжа с колоннами, которое располагается на площади Ленина, власти намерены приспособить под центр, в котором будут готовить кадры в сфере культуры. В частности, здесь оборудуют залы, сценические площадки для обучения специалистов волгоградского института культуры и консерватории имени Серебрякова. 

Согласно документам закупки, комплекс зданий бывшего колледжа общей площадью 14100,9 кв.м., включает два корпуса - учебный и лабораторный, гараж, который предполагается снести, парковку и зеленую зону с лавочками, пешеходными дорожками и сухим фонтаном.


Планируется, что после переделки в них разместят преподавателей и студентов ВГИИК (1000 человек), Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова (320 человек), Волгоградской областной детской филармонии (425 человек), ансамбль Российского казачества (72 человека), Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий (50 человек), Волгоградская филармония (50 человек), областной комитет культуры (85 человек).

В ходе подготовки проекта подрядчику необходимо спроектировать все инженерные сети в соответствии с техническими условиями, новыми нормами и правилами, необходимыми объемом и мощностью. Помещения и территория комплекса должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, городской и внутренней телефонной связью, системами оповещения о пожаре и стихийных бедствий. В зданиях учебного и лабораторного корпусов в проект заложат пассажирские и грузовые лифты, решения для жизнедеятельности и передвижения маломобильных граждан, парковки на территории. Входы в здание планируют оборудовать рамочными стационарными металлодетекторами и другими средствами безопасности. 

В ходе озеленения на территории максимально сохранят существующие благородные деревья и зеленые насаждения. Проектом предусмотрено размещение универсальной спортивной площадки, а также летней концертной площадки на внутренней территории комплекса. 


На первом этаже учебного корпуса помимо рабочих кабинетов разместят столовую, библиотеку, помещения для охраны, пресс-центр, выставочный зал и арт-пространство, типографию и копировальный центр, медицинский кабинет и кабинет психолога, творческий союз «Арт-Сталинград» .

На втором этаже также помимо рабочих и административно-бытовых кабинетов будет конференц-зал, серверная и помещение для переговоров.


На третьем этаже спроектируют концертный зал от 300 посадочных мест, зал-амфитеатр, актовый зал, учебные аудитории, малый концертный зал от 50 посадочных мест.

На четвертом этаже помимо прочего разместится областной центр казачьей культуры, учебные аудитории, костюмерные, пошивочный цех, кафетерий, кино- и фотолаборатории, студия видеозаписи, фотостудия и просмотровый зал. 


На пятом этаже также будут учебные аудитории, мастерские для ремонта и настройки инструментов, складские помещения, архив и многое другое.

Отметим, что на всех этажах предусмотрены санитарные узлы, в том числе для маломобильных граждан.

Детская филармония и ансамбль разместятся в основном в бывшем лабораторном корпусе. Здесь предусмотрены репетиционные, балетные и спортивные залы, залы для репетиций хора и оркестра, гримуборные и многое другое.

В подвале бывшего техникума будет стрелковый тир, еще одна студия звукозаписи, складские и технические помещения.

Фото: архив V102.RU / документы поэтажной планировки

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